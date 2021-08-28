شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل 1/1 مع الاتحاد السكندرى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل الإيجابى على أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى، التى تجمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب بالخطأ فى مرماه في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل أحمد حسن مكى لاعب المقاولون النتيجة لصالح فريقه فى الدقيقة الخامسة.

جاءت بداية الشوط سريعة وحماسية، وأحرز إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب أول أهداف اللقاء بالخطأ فى مرماه معلناً تقدم الاتحاد السكندرى، فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وسط حالة من الارتباك الدفاعى للاعبى المقاولون.

وفى الدقيقة الخامسة، نجح أحمد حسن مكى مهاجم المقاولون العرب، من استغلال خطأ محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد، ليسجل هدف التعادل لذئاب الجبل في شباك زعيم الثغر.

كان المقاولون قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد عربى، محمد سمير، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى، باسم على، خالد الحسينى.

فيما بدأ لاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من: محمد صبحى، داميون لوى نانا، صبرى رحيل، أحمد نبيل، خالد قمر، حالد متولى، هشام صلاح، السيد سالم، أحمد حجى، أحمد راشد، مروان عطية.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفًا.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم.