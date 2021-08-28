شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتقدم على وادى دجلة بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الإنتاج الحربى الشوط الأول متقدما على نظيره وادى دجلة بهدف نظيف سجله إسلام جابر فى الدقيقة 36 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفا.

يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وتمثل المباراة لقاء الوداع للإنتاج الحربى ووادى دجلة لدورى الأضواء والشهرة حيث تأكد هبوط الفريقين بشكل رسمي للقسم الثانى.

طالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بترك بصمة جيدة في أخر مباراة لهم بالدوري ،في المقابل شدد عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز رغم كون المباراة غير مؤثرة ولكنها تدخل في نطاق المتعة الكروية في أخر ظهور بالاضواء.