شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يكشف حقيقة التعاقد مع باتشيكو لخلافة مجدى عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسئول بنادى فاركو رغبة ناديه فى التعاقد مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك لخلافة مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن باتشيكو خارج حسابات فاركو، وإن مجدى عبد العاطى مستمر فى منصبه دون تغيير وسيقود الفريق فى أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة.

وكان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوى لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.

ويضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي كلا من : عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.