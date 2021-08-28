شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بثنائية عيسى وإبراهيم عادل على غزل المحلة فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق بيراميدز بثنائية دون رد على غزل المحلة، فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، في الجولة الأخيرة من عمسر مسابقة الدورى الممتاز.

أهدر فى الدقيقة 4 إسلام عيسى ركلة جزاء لبيراميدز، ثم نجح فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 34، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى فى الدقيقة 39.

هدف إسلام عيسى هدف إبراهيم عادل

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

فيما ضم تشكيل غزل المحلة كلاً من.. حراسة المرمى محمود رضا، في الدفاع محمد فتح الله، محمد سامى، يحيى حامد، محمود علاء، في الوسط أشرف سيد، خالد لطفى، أحمد الشيخ، عبده يحيى، بدر موسى، في الهجوم عبد الرحمن عاطف.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.