شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون والاتحاد فى الجولة الأخيرة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام للموسم الجارى.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى: أحمد عربى، محمد سمير، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى، باسم على، خالد الحسينى.

فيما أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى: محمد صبحى، داميون لوى نانا، صبرى رحيل، أحمد نبيل، خالد قمر، حالد متولى، هشام صلاح، السيد سالم، أحمد حجى، أحمد راشد، مروان عطية.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفًا.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة الانتصارات لتحسين مركز الذئاب في جدول المسابقة قبل إسدال الستار على الموسم، في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث الليلة للتقدم في سباق مراكز الدوري مع آخر ظهور الليلة.