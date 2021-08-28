شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودي يشارك مع بيراميدز لأول مرة بعد غياب موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد حمودى للمشاركة في مباريات بيراميدز لأول مرة بعد انضمامه للقائمة فى سبتمر 2019 ، أى منذ أكثر من موسمين بعد عدم قيده فى الموسم الأول، وتعرضه لإصابة في شهر أغسطس من العام الماضي بوتر أكيلس.

وشارك أحمد حمودي في مباراة غزل المحلة اليوم التى انتهت بفوز بيراميدز 6 / صفر في ختام الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 /2021.

وأعرب أحمد حمودي لاعب بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى للملعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، موجها الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين على الوقوف بجانبه ودعمه ومساندته منذ اللحظة الأولى حتى عاد بعد غياب طويل.

وشدد حمودى على أن الفريق من مباراة لأخرى يتطور من لقاء لآخر ويتقدم واللاعبون بدأوا حفظ شكل اللعب والطريقة في الفترة الماضية والجهاز الفني يحفظ اللاعبين طرق اللعب الجديدة، موضحا أن الفريق لديه هدف واضح وهو الانتصار في كل مبارياته المقبلة وبدء موسم مثالي والتركيز على لقب الكأس والكونفدرالية والموسم المقبل، موضحا سعادته البالغة باللحظة الحالية لأنه كان يرغب في العودة.

وقدم حمودي الشكر لبقية زملائه على دعمه ومنحه شارة القيادة في أول مباراة بعد العودة من غياب وهو ما يعني له الكثير في هذا التوقيت الصعب.