شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى البنك الأهلى اليوم لحسم ملفات اللاعبين الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو البنك الأهلى اليوم مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، بعض الملفات المهمة ومعرفة قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق الموسم المقبل.

ويسعى مسئولى البنك الأهلى لمعرفة احتياجات الفريق الموسم المقبل وسرعة التعاقد معهم، لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل قوى الموسم المقبل فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وضمن فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال البقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب الوصول للنقطة 34 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة .

ومن جانب آخر، يسعى مسئولو البنك الأهلى للتعاقد مع كريم بامبو مهاجم فريق الزمالك بصفة نهائية عقب انتهاء إعارة اللاعب وذلك عقب الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع فريق البنك خلال مباريات الدورى والمساهمة فى البقاء.