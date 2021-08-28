شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتفى بتعادل 1/1 مع المقاصة ويفرط فى المركز الثالث بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق سموحة بالتعادل مع المقاصة بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، وتعادل باسم مرسي للمقاصة فى الدقيقة 38 منن ركلة جزاء نتيجة عرقلة محمد مخلوف لاعب المقاصة من قبل لأحمد حمص لاعب سموحة.

ورغم استحواذ سموحة في الشوط الثاني الا أنه لم يتمكن من زيارة شباك المقاصة لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 1/1.

وتراجع فريق سموحة للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 18 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 55 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفًا.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفاً.