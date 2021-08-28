شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سموحة مع المقاصة 1/1 بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة ضد المقاصة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، وتعادل باسم مرسي للمقاصة في الدقيقة 38 منن ركلة جزاء نتيجة عرقلة محمد مخلوف لاعب المقاصة من قبل لأحمد حمص لاعب سموحة.

ويحتل سموحة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 54 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفًا.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.