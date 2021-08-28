شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحقق أكبر فوز بالدورى بسداسية فى المحلة ويحتل المركز الثالث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بنتيجة 6 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لينهى الفريق السماوى مسابقة الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021 محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى.

أهدر فى الدقيقة 4 إسلام عيسى ركلة جزاء لبيراميدز، ثم نجح فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 34، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى فى الدقيقة 39.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حمودى صانع ألعاب بيراميدز فى المباراة لأول مرة بالموسم، بعد شفاءه من الإصابة، بعدما دخل بديلاً لإبراهيم حسن فى الدقيقة 84.

وفى الشوط الثانى سجل إبراهيم عادل هدفين فى الدقيقة 47 والدقيقة 52 "هاتريك" وسجل محمود صابر الهدف الخامس لبيراميدز فى الدقيقة 69، ثم سجل إبراهيم حسن الهدف السادس من قذيفة سددها من قبل منتصف الملعب فى الدقيقة 81.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

فيما خاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى محمود رضا، في الدفاع محمد فتح الله، محمد سامى، يحيى حامد، محمود علاء، في الوسط أشرف سيد، خالد لطفى، أحمد الشيخ، عبده يحيى، بدر موسى، في الهجوم عبد الرحمن عاطف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 55 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 56 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 35 فى المركز الخامس عشر بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفًا.