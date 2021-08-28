شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بأندية القسم الثانى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد الكرة الدعوة لأندية القسم الثاني للاجتماع الخميس المقبل من أجل الترتيب والتنسيق لمباريات الدوري في الموسم الجديد 2021 – 2022 ، والتي من خلالها سيتم تحديد شكل الموسم المقبل.

وسيشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني مناقشة عدد الصعود والهبوط في الموسم المقبل، وإمكانية تقليص عدد المجموعات الثلاث إلى مجموعتين في الموسم بعد المقبل.

وتعرض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على الأندية، خلال اجتماع الغد، زيادة عدد الأندية الهابطة من الدورى الممتاز فى الموسم الجديد إلى القسم الثانى، لـ5 فرق بدلا من 3 فرق، كما هو الحال فى الموسم الحالى.

وتهدف اللجنة التى تدير الجبلاية لتقليص عدد أندية الدورى الممتاز فى الموسم بعد المقبل إلى 16 فريقا بدلا من 18 ما يساعد فى تقليل المباريات على الأندية وانتهاء الموسم مبكرا.

وتعقد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعا فى الواحدة ظهر غد الأحد مع أندية الدورى الممتاز لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد، وشكل المسابقة فى ظل الارتباطات الكبيرة للمنتخبات والأندية فى الفترة المقبلة بجانب المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر.

وتناقش لجنة اتحاد الكرة مع الأندية 3 تصورات لشكل الدورى الجديد، سيتم طرحها على الأندية فى الاجتماع، ويتمثل التصور الأول فى إقامة مسابقة الدورى بشكلها الطبيعى من دورين ذهاباً وإياباً، مع ضغط المباريات بشكل كبير، كما حدث فى الموسم الحالى.

أما التصور الثانى فهو إقامة مسابقة الدورى العام من مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق، ويتم وضع الأهلى والزمالك على رأس المجموعتين قبل عمل دورة رباعية فى النهاية لحسم اللقب، والتصور الثالث هو إقامة الدورى الجديد من دور واحد فقط على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.وسيتم عرض هذه التصورات على الأندية فى الاجتماع اليوم ، ومناقشة إيجابيات وسلبيات كل مقترح، لاتخاذ القرار النهائى قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تناقش الجبلاية مع الأندية فى اجتماع الغد المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية لبطولة كأس مصر هذا الموسم ومناقشة رأى الأندية فى هذه المواعيد قبل اعلانها رسميا.