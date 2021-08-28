شكرا لقرائتكم خبر عن برقيات التهنئة تنهال على الزمالك بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب الدوري الممتاز، وتلقى النادي برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر والرائد السعودية والوصل الإماراتي والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخالص الشكر للأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، والبرتغالي جيزوالدو فيريرا ولأندية الإسماعيلي والمقاولون العرب والوداد المغربي وسموحة والبنك الأهلي ونادي الوصل الإماراتي والأندية السعودية، على تهنئتهم للقلعة البيضاء بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.