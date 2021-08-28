شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبي بيراميدز والمحترفين فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة محمد أبو العلا، مسحة كورونا عقب انضمامهم مساء اليوم وغدًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتين أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وينضم مساء اليوم لاعبو بيراميدز عقب انتهاء مباراتهم أمام غزل المحلة وعدد من المحترفين الذين يصلون مساء اليوم وغدًا، على أن يتم عمل مسحة كورنا لهم قبل الانضمام لتدريبات الفريق.

ويدخل المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني.