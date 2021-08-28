شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن بعد انضمامه للأهلى: حققت جزءا كبيرا من أحلامى وأتمنى إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام حسن، مهاجم النادى الأهلى الجديد، عن سعادته بالانضمام للقلعة الحمراء، مؤكدا أن جزءا كبيرا من أحلامه تحقق بارتداء تيشيرت الأهلى، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجماهير الحمراء وإسعادهم.



حسام حسن

ونشر حسام حسن صورا بقميص الأهلى مستعرضا مهاراته بملعب مختار التتش، وصحبها بتعليق: "الحمد لله.. الصور معناها كبير أوى بالنسبالى، لأن حققت جزءا كبيرا من أحلامى إنى قدرت ألبس تيشرت النادى الأهلى، وإن شاء الله أقدر أسعد جمهور النادى الأهلى".



حسام حسن

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تعاقد الأهلى مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادى سموحة، فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط الناديين الكبيرين، وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلى وفقا لرؤية الجهاز الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأعلن مسؤولو النادى الأهلى الخميس عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، فى إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى فى الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.





وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى فى الأهلى.



