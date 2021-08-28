الهدف 99.. صلاح يسجل في تشيلسي ويقترب من دروجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

استطاع محمد صلاح نجم ليفربول أن يسجل في شباك تشيلسي من ضربة جزاء في لقاء يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ضربة جزاء جاءت بعدما لمس جيمس لاعب تشيلسي الكرة بيده ليطرد على إثرها، في المقابل تم احتساب الكرة وينفذها صلاح بنجاح ليعادل النتيجة وتصبح (1-1).

ووصل صلاح في رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى الهدف الثاني في هذا الموسم بعدما افتتح أهدافه في الموسم الحالي أمام نورويتش سيتي في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (3-0).

صلاح وصل في رصيده من الأهداف إلى 99 هدفًا في بريميرليج ليقترب من رقم الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق صاحب الـ104 هدف.

ويعتبر دروجبا في صدارة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي إلا أن صلاح اقترب من معادلة رقمه.