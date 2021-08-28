تعرف على موعد مباراة السعودية وفيتنام والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات (فيتنام – عمان – اليابان – الصين – استراليا).

يدخل منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الفرنسي “هيرفي رونار” منافسة طاحنة أمام المنتخبين الأسترالي والياباني من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة بشكل مباشر إلى مونديال قطر 2022.

وستنطلق مباريات منتخب السعودية في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب فيتنام الذي استطاع الترشح لأول مرة في التاريخ إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة السهلة على الورق، الصعبة بشكل عملي بعد تطور فيتنام، سيكون المنتخب السعودي على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه العُماني يوم 7 سبتمبر.

كان منتخب السعودية قد تقابل مرتين مع فيتنام في المرحلة الاولى من تصفيات كأس العالم 2002، حيث حقق الفوز بواقع 4-0 و5-0 ذهابا وإيابا، لكن المدرب الفرنسي يدرك أن التحدي سيكون مختلفاً هذه المرة بعد التطور الكبير الذي حققه المنتخب الفيتنامي.

وكان منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رونار قد نجح في بلوغ المرحلة الثالثة من التصفيات بفضل تصدره لمجموعته في المرحلة الثانية برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة.

ويعتبر المنتخب السعودي من ضمن أفضل المنتخبات الآسيوية التي تمتلك سجلاً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يُعد رابع فريق ينجح في التأهل إلى كأس العالم من منطقة غرب آسيا، وكان الظهور الأول عام 1994، ليفرض حضوره بقوة في المشاركة الأولى.

ما هو موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

وتنقل مباراة السعودية وفيتنام في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة الكأس المفتوحة، بالأضافة الى قناة Ssc، كما بنقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.