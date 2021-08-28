باير ليفركوزن يكتسح مضيفه أوجسبورج برباعية ويرتقي الى صدارة الدوري الالماني

تعرف على نتيجة مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج في الجولة الثالثة من الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم السبت 28-8-2021، والتي استضافها ملعب إمبولس أرينا، بحضور نسبي للجماهير.

اقتسم فريق باير ليفركوزن وفرايبورج صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد أن حقق كلاهما الفوز خارج ملعبه اليوم السبت في المرحلة الثالثة من البوندسليجا.

واكتسح ليفركوزن مضيفه اوجسبورج برباعية مقابل هدف، وتغلب فرايبورج على مضيفه شوتجارت بنتيجة 3-2، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين على ملعب أليانز آرينا في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

ورفع ليفركوزن وفرايبورج رصيديهما إلى سبع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتاً لكن ليفركوزن يتفوق بفارق الأهداف، حيث سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

تقدم باير ليفركوزن بهدفين عكسيين سجلهما إياجو أمارال وفلوريان نايديرليشنير لاعبا اوجسبورج بالخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين الثالثة والدقيقة 14.

ورد اوجسبورج بهدف عن طريق فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 30 لكن باتريك ستشيك أحرز الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 75 ثم سجل فلوريان فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وحقق باير ليفركوزن الفوز الأول له في الدوري الالماني بالجولة الماضية على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (4-0)، بعد تعادله في الجولة الأولى مع يونيون برلين.

شاهد فيديو اهداف مباراة باير ليفركوزن واوجسبورج في الدوري الالماني اليوم السبت 28 أغسطس 2021