مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج في بث مباشر يلا شوت الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج على رابط يلا شوت، في الجولة الثالثة من الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم السبت 28-8-2021.

يستقبل أوجسبورج ضيفه باير ليفركوزن على ملعب إمبولس أرينا، بحضور نسبي للجماهير، ضمن الجولة الثالثة في الدوري الالماني “بوندسليجا”.

حصد أوجسبورج أول نقطة له هذا الموسم بتعادله سلبًا أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية، وسجل أربع تسديدات فقط، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في البوندسليجا 2021/2022 حتى الآن.

وسيحاول أوجسبورج استغلال عامل الأرض والجماهير من أجل تحقيق انتصاره التاريخي الأول على حساب باير ليفركوزن في الدوري الالماني.

على الجهة المقابلة، حقق باير ليفركوزن الفوز الأول له على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (4-0)، بعد تعادله في الجولة الأولى مع يونيون برلين.

ويعد انتصار باير ليفركوزن برباعية في المباراة الماضية هو الأكبر له هذا العام (2021)، وسيسعى للبناء عليه بتحقيق الانتصار الثاني تواليًا اليوم، والوصول إلى النقطة السابعة.

وينقل بث مباشر مباراة باير ليفركوزن وأوجسبورج في الدوري الالماني، على قناة سكاي سبورت بوندسليجا 4، وقناة بي إن سبورتس 3 الفرنسية.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة باير ليفركوزن وأوجسبورج من الحكم الالماني “بينجامين براند”، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت جرينتش.

باير ليفركوزن 4-1 أوجسبورج

ملعب إمبولس أرينا (أوجسبورج)

الدوري الالماني (الجولة 3)

انتهت

تشكيلة باير ليفركوزن الاساسية اليوم: لوكاس هارديكي – جيريمي فريمبونج – جوناثان تاه – أوديلون كوسونو – ميتشيل باكر – تشارليز آرانجيز – إيزكيل بالاسيوس – موسى ديابي – كريم ديمرباي – باولينيو – باتريك شيك.

تشكيلة أوجسبورج الاساسية اليوم: رافال غيكيفيتش – روبيرت جومني – ريس أكسفورد – فيليكس أودوخوي – إياجو – روبين فارجاس – كارلوس جرويزو – نيكلاس دورسيش – دانيل كالجيري – أندريه هان – فلوريان نايديرليشنير.

اهداف المباراة

الدقيقة 3 | هدف تقدم باير ليفركوزن “إياجو” بالخطأ في مرماه

الدقيقة 14 | هدف ليفركوزن الثاني “فلوريان نايديرليشينر” بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 30 | هدف تقليص الفارق لأوجسبورج “فلوريان نايديرليشينر”

الدقيقة 75 | هدف ليفركوزن الثالث “بارتيك شيك”

الدقيقة 81 | هدف ليفركوزن الرابع سجله البديل “فلوريان فيرتز”

شاهد فيديو اهداف مباراة باير ليفركوزن واوجسبورج في الدوري الالماني اليوم السبت 28 أغسطس 2021