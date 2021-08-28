مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي في بث مباشر يلا شوت الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي على رابط يلا شوت، في الجولة الثانية من الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم السبت 28-8-2021.

يستقبل يوفنتوس نظيره إمبولي الصاعد حديثاً الى سيريا آ على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو في أول مباراة رسمية بعد رحيل نجمه البرتغالي “كريستيانو رونالدو” إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 3 سنوات بين جدرانا الفريق الإيطالي.

تنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس وإمبولي في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم ديفيدي غرسيني.

وتنقل مباراة يوفنتوس وامبولي في الدوري الايطالي على منصة يوتيوب بصوت المعلق الرياضي السوري “ميشيل سعد”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2، بالأضافة الى قناة بي إن سبورت الفرنسية 2، وعلى قناة سبورت تي في 3 البرتغالية.

كان يوفنتوس قد تعثر في مباراته الأولى بالدوري الإيطالي بالتعادل أمام مضيفه أودينيزي بهدفين لمثلهما بعد مباراة مثيرة، بالمسابقة التي فقد لقبها الموسم الماضي بعد 9 سنوات من الهيمنة.

على الجانب الآخر سقط فريق إمبولي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام لاتسيو في الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي، لذلك سيحاول تضييق المساحات اليوم أمام مضيفه على أمل تحقيق انتصار تاريخي أو على الأقل الخروج بنقطة من أليانز ستاديوم.

يذكر ان آخر 10 مواجهات جمعت بين الفريقين، شهدت فوز يوفنتوس في 9 مباريات، وتعادلا في مباراة واحدة، ويعود آخر لقاء جميع بينهم في الدوري الايطالي “سيريا آ” الى عام 2019 وفاز حينها السيدة العجوز بهدف نظيف سجله اللاعب “مويس كين”.