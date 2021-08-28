مشاهدة مباراة الفيصلي ومعان في بث مباشر يلا شوت الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الفيصلي ومعان على رابط يلا شوت، في الجولة الـ15 من الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم السبت 28-8-2021.

يحل الفيصلي ضيفاً ثقيلاً على معان في اليوم الاول من منافسات الجولة الـ15 في الدوري الاردني والتي يستضيفها ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي ومعان في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الاردني للمحترفين على القناة الاردنية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

وسيسعي العميد في مباراة اليوم الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد ان تعرض للخسارة أمام الوحدات بنتيجة 1-2 في قمة الجولة الماضية.

ويدخل الفيصلي المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاردني للمحترفين برصيد 26 نقطة، حصدهم من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مبارتين، وتعرض لأربع هزائم، وسجل لاعبوه 28 هدفاً، واستقبلت شباكه 15 هدف.

على الجانب الآخر يدخل معان اللقاء بمعنويات عالية بعد ان حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام البقعة بثنائية نظيفة.

ويطمح ذئاب الجنوب اليوم لتحقيق مفاجأة واقتناص فوز مهم يدخله الى منطقة الآمان بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أولى مراكز الهبوط.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين في الدوري الاردني قد شهدت فوز الفيصلي بنتيجة 3-1، سجل اهداف العميد محمد العكش، ورد هلال، ابراهيم دلدوم.