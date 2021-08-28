مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في بث مباشر يلا شوت الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين على رابط يلا شوت، في الجولة الثالثة من الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم السبت 28-8-2021.

يستقبل بايرن ميونخ نظيره هيرتا برلين على ملعب أليانز أرينا، بحضور نسبي للجماهير، ضمن الجولة الثالثة في الدوري الالماني “بوندسليجا”.

حقق بايرن ميونخ انتصاره الأول هذا الموسم ببطولة الدوري في الجولة الماضية على حساب كولن بنتيجة (3-2)، بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ (2-2).

ولعب بايرن ميونخ مباراة في منتصف الأسبوع الماضي أمام فريق دوري الدرجة الخامسة “بريمر” ضمن الدور الأول ببطولة كأس ألمانيا واكتسحه بنتيجة (12-0)، محققًا ثاني أكبر انتصار له على مدار تاريخه في كافة البطولات منذ صعوده للبوندسليجا في 1965.

ويعتبر انتصار العملاق البافاري على فريق فالدبيرج بنتيجة (16-1)، ضمن الدور الأول من كأس ألمانيا ايضًا في عام 1997، هو الأكبر على مدار تاريخه.

في المقابل، يتذيل نادي هيرتا برلين جدول ترتيب الدوري الالماني بعد مرور جولتين، حيث خسر في المباراة الافتتاحية أمام كولن، وتبعها بهزيمة أخرى فولفسبورج في الجولة الماضية.

ويتطلع هيرتا برلين إلى تحقيق نتيجة ايجابية أمام بايرن ميونخ اليوم، من أجل البناء عليها في الجولات القادمة لتعديل مسار الفريق قبل الانسلات في نفق النتائج السلبية.

وينقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الالماني، على قناة سكاي سبورت بوندسليجا 1، وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 1.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة بايرن ميونخ وهيرتا برلين، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش.

بايرن ميونخ 1-0 هيرتا برلين

الدوري الالماني – الجولة الثالثة

ملعب أليانز آرينا

تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية اليوم |

مانويل نوير – أوباميكانو – زوليه – ستانيشيتش – ألفونسو ديفيز – ليون جوريتسكا -جوشوا كيميتش – موسيالا – سيرجي جنابري – توماس مولر – روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة هيرتا برلين الاساسية اليوم |

اليكساندر شفولو – ماكسيميليان ميتلشتيت – نيكلاس شتارك – ديدريك بوياتا – ديوفايسك زيفاويك – لوكاس توزارت – سانتياغو أسكاسيبار – سوات سيردار – ستيفان يوفيتيتش – دايفي سيلكى – دودي لوكيباكيو.

اهداف المباراة

الدقيقة 6 | هدف تقدم بايرن ميونخ “توماس مولر”