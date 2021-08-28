نتيجة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في الدوري الانجليزي..الإهانة الثالثة على التوالي!

تعرض آرسنال لإهانة ثالثة على التوالي في افتتاح الدوري الإنجليزي، حين تلقى هزيمة كارثية أمام مضيفه مانشستر سيتي بخمسة أهداف في الجولة الثالثة من البريميرليج اليوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، لتتضاعف محنة المدفعجية تحت قيادة المدرب الاسباني الشاب ميكيل آرتيتا.

وخسر آرسنال في المرحلتين الأولى والثانية أمام كل من برينتفورد وتشيلسي بنتيجة واحدة صفر/2، قبل أن يواصل الانهيار أمام مانشستر سيتي بخمسة أهداف مع الرأفة في مباراة الظهيرة، ليحتل المركز العشرين والأخير دون رصيد من النقاط في واحدة من أتعس البدايات في تاريخ الفريق المفضل لملكة إنجلترا “إليزابيث”.

على الجانب الأخر رفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب في انتظار نهاية باقي منافسات المرحلة، حيث كان قد فاز في المرحلة الثانية على نوريتش سيتي /5 صفر، وذلك بعد أن بدأ الموسم بالخسارة في أرض مضيفه توتنهام صفر/1.

وتقدم سيتي عن طريق إيلكاي جوندوجان في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 43 أضاف جابرييل خيسوس الهدف الثالث لسيتي، قبل أن يسجل زميله رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة .53

وفي الدقيقة 84 اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف، بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

وشهدت المباراة طرد السويسري جرانيت شاكا لاعب أرسنال في الدقيقة 35 بعد تدخله القوي على جواو كانسيلو لاعب سيتي.

جيسوس يواصل قيادة هجوم السيتي

بدأت المباراة بضغط كبير من جانب مانشستر سيتي، الذي حاول استغلال الحالة الدفاعية السيئة التي ظهر عليها أرسنال في أول مباراتين بالدوري أمام برينتفورد وتشيلسي، مستعينا في ذلك بنجمه المتألق في الفترة الأخيرة جابرييل جيسوس بالإضافة إلى الوافد الجديد جاك جريليش والنجم الإسباني الشاب فيران توريس ومن خلفهم لاعب الوسط الألماني المخضرم إيلكاي جوندوجان.

على الجانب الأخر دخل أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، المباراة مستعينا بمهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج ومن خلفه ثلاثي شاب هم إيميل سميث روي وبوكايو ساكا والنرويجي مارتن أوديجارد.

ولم ينتظر سيتي طويلا وسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق إيلكاي جوندوجان، الذي تابع كرة عرضية من خيسوس،ليوجهها بضربة رأس في شباك الحارس الألماني بيرند لينو .

ولم تمر خمس دقائق حتى نجح سيتي في إضافة الهدف الثاني عن طريق فيران توريس، الذي وصلته كرة أمام مرمى لينو ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 19 كاد البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي أن يتسبب في تسجيل هدف في مرمى فريقه، حينما تأخر في تمرير الكرة لزملائه لتصطدم بقدم سميث روي أمام المرمى لكنها لم تهز شباكه.

وفي الدقيقة 35 تضاعفت معاناة أرسنال بعدما تعرض لاعبه جرانيت شاكا للطرد المباشر، بعد تدخله القوي على جواو كانسيلو لاعب سيتي، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح خيسوس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43، بعدما توغل جاك جريليش من الجهة اليسرى ليلعب كرة لخيسوس المتمركز أمام مرمى لينو ليسجل الهدف الثالث .

ولم تسفر باقي دقائق الشوط الأول عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم سيتي 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير أي شيء في مجريات المباراة، حيث واصل سيتي سيطرته على الأمور، فيما بدا أرسنال وكأنه فقد السيطرة على كافة المجريات ولم ينجح لاعبوه في تشكيل أي خطورة على مرمى إيدرسون.

وفي الدقيقة 53 سجل رودريجو هيرنانديز (رودري) الهدف الرابع لسيتي، بعدما تلقى تمريرة من توريس خارج منطقة الجزاء، ليسددها باتقان في شباك لينو مسجلا الهدف الرابع.

وواصل سيتي سيطرته ونجح في تسجيل الهدف الخامس عن طريق فيران توريس، الذي تلقى كرة عرضية من رياض محرز، ليضع الكرة بضربة رأس في شباك لينو في الدقيقة .83

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز كبير لسيتي على أرسنال بنتيجة 5 / صفر.