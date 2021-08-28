سوريا تتحجج بكورونا والفار، وتبحث عن ملعب محايد لمواجهة ايران في تصفيات كأس العالم 2022

يبحث اتحاد سوريا لكرة القدم عن ملعب محايد لمواجهة ايران في افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وترددت اخبار عن إمكانية نقل مباراة سوريا وايران من ستاد ازادي بالعاصمة الايرانية طهران إلى عاصمة قطر الدوحة، إلا أن مصادر صحفية نفت توصل الأمانة العامة للاتحاد السوري لكرة القدم لاتفاق بهذا الشأن.

واعترض الاتحاد السوري لكرة القدم على إقامة المباراة على ستاد ازادي في طهران بسبب تفشي فيروس كورونا في عاصمة بلاد فارس، ولعدم تزود الملعب بعد بأجهزة وغرفة تقنية الفيديو المساعد (الفار).

ويواصل الاتحاد السوري اتصالاته مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإيجاد حل سريع لنقل المباراة إلى ملعب محايد قبل 5 أيام فقط من الموعد النهائي للمباراة المرتقبة.

وتقام في نفس اليوم (الثاني من سبتمبر) مباراتين في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، الأولى بين كوريا الجنوبية والعراق في الظهيرة على ستاد سيؤول كأس العالم، والثانية سقام عصرًا بين الإمارات ولبنان على ستاد زعبيل بنادي الوصل.

ولم يستطع منتخب سوريا تحقيق أي فوز في آخر 10 مباريات له أمام إيران، حيث خسر 6 مرات وتعادل في 4.