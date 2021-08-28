مباراة الهلال والباطن تشهد فوز مفاجيء لـ محمد البريك بلقب الافضل!

تُوج المدافع الدولي السعودي محمد البريك – بشكل مفاجيء – بلقب الافضل في مباراة الهلال والباطن بالجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يقدم محمد البريك المستوى المأمول منه فيما يخص الجانب الهجومي، فقد انتهت جميع انطلاقاته بتمريرات أرضية أو عرضية غير مُفيدة.

وقدم حارس مرمى الباطن مارتن كمبانيا مستوى مذهل على مدار ال90 دقيقة في التصدي لمحاولات مهاجمي الهلال موسى ماريجا وآندري كاريلو وبافيتيمبي جوميز، ليقود الباطن لخطف نقطة ثمينة من ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

واعترض جمهور الهلال بشدة على اختيار رابطة الدوري السعودي لـ محمد البريك رجلاً لمباراة الباطن، واعتبروها مجاملة غير مفهومة، فقد كان الحارس مارتن كمبانيا الرجل الأبرز من الباطن، ولاعب الوسط الدولي الكولومبي «جوستافو كويلار» الأكثر حيوية ونشاطًا من جانب الهلال.

وتسبب التعادل السلبي مع الباطن، في تراجع الهلال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط بفارق الاهداف عن الفيحاء المتصدر بفضل تسجيله لثلاثة أهداف أمام الطائي.

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