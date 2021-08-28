كيف ودع رونالدو مشجعي يوفنتوس بعد عودته إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي 2021

كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة وداعية لمشجعي يوفنتوس الايطالي مباشرة بعد تأكيد عودته المفاجئة لنادي مانشستر يونايتد أيام قليلة على نهاية الميركاتو الصيفي 2021.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا البيانكونيري بعد أن أصيب بخيبة أمل في تورينو، وأبلغ المدرب ماسيميليانو أليجري أنه يريد تحديًا جديدًا، ليقوم مانشستر سيتي بخطوة للتعاقد مع المهاجم البرتغالي، لكن الشياطين الحمر انقضوا لإعادته إلى النادي، بعد 12 عامًا من توجهه في 2009 إلى ريال مدريد.

وأكد مانشستر يونايتد عودته إلى أولد ترافورد يوم الجمعة، ثم نشر المهاجم رسالة وداعًا عاطفية على إنستجرام متمنياً لمشجعي يوفنتوس التوفيق في المستقبل بينما ينظرون إلى الوراء على “قصة جميلة جداً سويًا”.

وجاء في رسالة كرستيانو رونالدو “اليوم غادرت نادٍ رائع، الأكبر في إيطاليا وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا. لقد بذلت بقلبي وروحي كل جهدي من أجل يوفنتوس وسأحب دائمًا مدينة تورينو حتى أيامي الأخيرة.”

وأضاف “المشجعين احترموني دائمًا وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال من أجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل منافسة. في النهاية، يمكننا جميعًا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، وليس كل ما أردنا، لكن مع ذلك، كتبنا قصة جميلة جدًا معًا.”

وأكمل نجم مانشستر يونايتد الجديد القديم “سأكون دائمًا واحدًا منكم. أنت الآن جزء من تاريخي، حيث أشعر أنني جزء من تاريخك. إيطاليا، يوفنتوس، تورينو، تيفوسي بيانكونيري، ستكون دائمًا في قلبي.”

وأحرز رونالدو 101 هدفا في 134 مباراة مع يوفنتوس ليقودهم إلى لقبين في الدوري في مواسمه الثلاثة مع النادي.

وتم إحضاره لمحاولة إنهاء الجفاف في دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في جعلهم يقتربون من المجد الأوروبي، حيث كان ينهار الحلم في ظروف مخيبة للآمال كل عام، ليعود الآن إلى أولد ترافورد، حيث ظهر لأول مرة على الساحة ليصبح أحد أكبر الأساطير في تاريخ كرة القدم والرياضة.