أسطورة توتنهام: هاري كين سينضم لصفوف مانشستر سيتي هذا الأسبوع

يعتقد أسطورة توتنهام هوتسبير والمدرب الأسبق لمنتخب إنجلترا «جلين هودل» أن مانشستر سيتي على مقربة من ضم هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي «هاري كين» خلال الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2021، لأن توتنهام لن يفوت فرصة البيع على نفسه.

وأخفق مانشستر سيتي في تعويض رحيل المهاجم الدولي الارجنتيني سيرخيو أجويرو في بداية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، مكتفيًا بصفقة هجومية وحيدة مع نجم وسط أستون فيلا «جاك جريليش» بمبلغ فلكي وصل ل117 مليون يورو.

وانهارت مفاوضات مانشستر سيتي مع كريستيانو رونالدو نهاية الأسبوع الماضي بعد تدخل مانشستر يونايتد، وتأكيد مدربه أولي جونار سولشاير على ترحيبه بعودة اللاعب إلى ملعب أولد ترافورد بعد 11 عامًا قضاهم بين ريال مدريد ويوفنتوس.

ولم يعد أمام مانشستر سيتي خيار آخر سوى تنفيذ طلبات توتنهام المالية للتعاقد مع هاري كين أو اكمال الموسم بالمهاجم البرازيلي جابريل جيسوس الذي أثبتت التجارب تذبذب مستواه وسهولة تعرضه للإصابة عند ضغط المباريات.

ماذا قال جلين هودل عن هاري كين ومانشستر سيتي؟

نصح اسطورة توتنهام «جلين هودل» رئيس النادي دانييل ليفي بضرورة السماح برحيل هاري كين، مؤكدًا أن تلبية رغبة اللاعب ستكون في مصلحة الفريق العامة، فمن غير المنطقي إجبار لاعب ما على البقاء.

وعاد قائد منتخب إنجلترا لصفوف فريق شمال لندن ضد ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، عندما شارك من على دكة البدلاء في اللقاء المنتهي بفوز توتنهام بهدف دون رد على ملعب المولينو.

وقال جلين هودل في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس، نقلتها صحيفة أخبار مانشستر المسائية «لا أعتقد أن ليفي سيتمكن من إقناع هاري كين من البقاء، هاري كين سيغادر، وتوتنهام سيضطر لإتمام الصفقة، الملحمة طال أمدها، ومن مصلحة توتنهام أن يعقد الصفقة مع مانشستر سيتي».

وأضاف «أتوقع أن يذهب هاري كين إلى مانشستر سيتي هذا الأسبوع، لكن بالنسبة لتوتنهام سيحصل على السعر الأعلى الذي يبحث عنه».

وأوضح «في غضون عام واحد من الآن لن يكون أمام هاري كين سوى عامين فقط في عقده مع توتنهام، وسيكون عمره 29 عامًا، وبالتالي لن يستطيع توتنهام هوتسبير الحصول على نفس القيمة التي يمكن تحصيلها جراء بيع اللاعب الآن».

وأشار جلين هودل إلى أنه علم دراية تامة بالطريقة التي يُفكر بها رئيس توتنهام دانييل ليفي، قائلاً «أعرف دانييل جيدًا، سوف يوافق على البيع للسعر المناسب، وأعتقد أن هذا حل جيد لكلا الطرفين».

وأتم بقوله «الشيء الجيد بالنسبة لتوتنهام هو أنهم أثبتوا قدرتهم على الفوز من دون هاري كين، وهزموا الأبطال في افتتاح الموسم (مانشستر سيتي)، صحيح هي مباراة واحدة، لكنهم أثبتوا شيء ما لأنفسهم ألا هو: نحن نستطيع الفوز من دون هاري كين».

ويطلب رئيس توتنهام الحصول على مبلغ 150 مليون إسترليني للاستغناء عن مهاجمه، الأمر الذي حال دون إبرام الصفقة ببداية الشهر الجاري.

ويريد مانشستر سيتي اتمام الصفقة بمبلغ 125 مليون إسترليني، لتكون هذه المرة الثانية التي يحطم فيها النادي الرقم القياسي في سوق الانتقالات هذا الصيف.