آرسنال يواصل تخبطه في الميركاتو الصيفي بإعادة توريرا إلى الدوري الايطالي

واصلت إدارة آرسنال تخبطها المثير للجدل في الميركاتو الصيفي 2021 بإعادة متوسط الميدان الدولي الأوروجوياني المتميز «لوكاس توريرا» إلى الدوري الايطالي من بوابة فيورنتينا.

وينتهي عقد توريرا مع آرسنال في صيف 2023، وكان يتوقع الجميع عودته إلى صفوف الفريق خلال موسم 2022/2021 بعد الأداء الجيد الذي قدمه في 19 مباراة خلال فترة إعارته مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، ومساهمته في التتويج بلقب الدوري الاسباني على حساب ريال مدريد.

لكن إدارة آرسنال بقيادة مدير التعاقدات «إيدو» قررت ارسال اللاعب في إعارة جديدة حتى نهاية الموسم الحالي، رغم حاجة خط الوسط لتواجده، لعدم ثبات مستوى لاعبين مثل محمد النني وتوماس بارتي وويليان بورجوس وجرانيت شاكا.

وفرط آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية في عدد من لاعبيه المتميزين الذين اكتسبوا خبرات جيدة على مدار المواسم الماضية، فقبل إعارة لوكاس توريرا إلى فيورنتينا، أعار النادي ماتيو جوندوزي وويليام ساليبا إلى مارسيليا، وباع جو ويلوك لنيوكاسل رغم تألقه الكبير خلال النصف الثاني من الموسم الماضي بتسجيل 8 أهداف في 14 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز.

وأنفق آرسنال أموالاً طائلة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي لضم لاعبين صغار السن سيحتاجون لوقت طويل للانسجام على أسلوب لعب الفريق وفهم استراتيجية المدير الفني الاسباني ميكيل آرتيتا.

واشترى آرسنال المدافع الانجليزي الشاب بنجامين وايت من برايتون نظير 50 مليون جنيه إسترليني، رغم امتلاكه مدافع في نفس السن «ساليبا» الذي قرر إعارته لمارسيليا.

كما ضم حارس المرمى الانجليزي آرون رامسدال بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن مستوى الحارس الأساسي الألماني «بريند لينو» في تطور مستمر منذ عام 2019.

وكان آرسنال قد باع الحارس الأول لمنتخب الارجنتين حاليًا «إيميليانو مارتينيز» لأستون فيلا في الميركاتو الصيفي 2020 بمبلغ 17.4 مليون يورو، وتألق بعدها الحارس بصورة غير عادية وقاد بلاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1993.

صفقات ارسنال في الميركاتو الصيفي 2021