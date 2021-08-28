شكرا لقرائتكم خبر عن "مبروك يا حبيبى وعلى اتفاقنا".. أحمد عبد القادر يهنئ حسام حسن بانضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى المعار إلى سموحة زميله السابق بالفريق حسام حسن، بعد انضمامه إلى النادى الأهلى، ونشر عبد القادر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لحسام حسن خلال توقيعه عقود انضمامه للقلعة الحمراء وعلق قائلا، "مبروك يا حبيبى وعلى اتفاقنا بقى".



احمد عبد القادر

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تعاقد الأهلي مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن مسؤولو النادى الأهلى الخميس عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى في الأهلى.