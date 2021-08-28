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الامارات | محمد صلاح وليفربول في اختبار الصدارة أمام تشيلسي.. تعرف إلى توقيت المباراة

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قمة جديدة يشهدها اليوم مع بدايته بلقاء من العيار الثقيل في الجولة الثالثة سيجمع وضيفه تشيلسي، في قمة المرحلة الثالثة من البطولة، وهو اختبار جديد لمحمد صلاح ورفاقه ليختبروا الصدارة المشتركة مع بطل أوروبا فريق تشيلسي.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد حصولهما على العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث فاز ليفربول في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0، وفي الثانية على بيرنلي بنتيجة 2-0، فيما تغلب تشيلسي على كريستال بالاس وآرسنال بنفس النتيجة 2-0، وتقام المباراة اليوم عند الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

وفوز أي من الفريقين اليوم يؤهله لاستمرار المنافسة بقوة كونه اختبار حقيقي لكلا الفريقين وكلاهما توج بلقب والسوبر الأوروبي في المواسم الثلاثة الماضية، ويضم تشيلسي مجموعة رائعة من اللاعبين كما اكتملت صفوف ليفربول صاحب الأرض الباحث عن النقاط الثلاث فقط.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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