«برضه هنحتفل غصب عنك يا أهلاوي».. تفاصيل خناقة شيكابالا ومجاهد.. والعقوبة قد تصل للشطب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهد ملعب استاد "بتروسبورت" مشادة حادة بين قائد الزمالك وصانع ألعابه محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تسببت في عدم استلامه وزملاءه للدرع من رئيس اتحاد الكرة.

وكشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل المشادة التي وقعت بين "شيكابالا"، ومجاهد، حيث نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها قوله إن "شيكا" توجه إلى إحدى البوابات المؤدية للملعب من أجل إدخال لاعبى الزمالك المستبعدين من اللقاء، والذين كانوا يجلسون فى المقصورة، مثل أحمد عيد وسيف فاروق جعفر وعبد الله جمعة، بجانب بعض زوجات اللاعبين مثل زوجة المغربى حميد أحداد.

وأضاف المصدر أن قائد الزمالك فوجئ برفض الأمن السماح لهم بالدخول إلى أرض الملعب لحضور مراسم تسليم الدرع بناءً على تعليمات من أحمد مجاهد.

وتابع أن شيكابالا تحدث مع مجاهد وطالبه بالسماح للاعبين وزوجاتهم بحضور مراسم التسليم، لكن الأخير رفض قائلاً: "أنت مالك وإيه اللى جابك هنا أصلا ارجع مكانك".

وأضاف المصدر أن شيكابالا رد على مجاهد قائلاً: "يعني إيه أنا مالي أنا كابتن الفريق، واللاعبين لازم يحضروا المراسم"، ليكرر مجاهد الرفض قائلاً: "مفيش حد هيحضر المراسم"، وهو الامر الذي جعل شيكابالا ينفعل ليرد عليه قائلاً: "أنت عايز تبوظ فرحتنا بالدوري، برده هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى".

وأشار المصدر إلى أن الأمر كان أن يتطور لولا تدخل بعض موظفي اتحاد الكرة والأمن لإبعاد أحمد مجاهد قبل أن يغادر شيكابالا الملعب متوجهاً لغرفة خلع الملابس رافضا استلام الدرع.

العقوبة المنتظرة

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلامية نص لائحة الانضباط باتحاد الكرة المصري والعقوبة التي قد يتم توقيعها على "شيكابالا"، بعد مشادته مع رئيس اللجنة المؤقتة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن المادة 23 بعنوان "مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة" تنص على التالي: "الإهانة أوالإساة أو التهديد لأى من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه"، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإيقاف، الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بجانب قيمة الإضرار إن وجدت، الشطب، تغريمه ما تم إتلافه وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات".

وشهدت احتفالية تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري، الجمعة، مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد، تسببت فى الغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى بعدما غادر الفهد الأسمر أرض الملعب رافضا استلام الدرع.