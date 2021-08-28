شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز راحة 4 أيام بعد ختام الدورى بمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب مباراة غزل المحلة وختام لقاءات الدوري الممتاز، التى ستجمعهما بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 والأخيرة من الدوري.

ويعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من الخميس 2 سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مباراة سموحة في كأس مصر والتى من المنتظر تحديد موعدها من قبل اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

وفى سياق آخر، أصبح نادي بيراميدز أول فريق مصري يستحدث تقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى بعدما قرر الاستعانة بها، وبالفعل بدأ الحراس استخدامها في إطار سعي النادى للاستعانة بأحدث التكنولوجيا المطبقة فى أكبر الأندية والدوريات الأوروبية.

من جهته أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أنه بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى وفرت الإدارة النظارات الخاصة بتدريب حراس المرمى في هذه المرحلة لمساعدة الحراس على زيادة الكفاءة وزيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة، مشيرا إلى أن النظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

وشدد الطبيب على أن النظارة هي أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال الكرة العالمية ويتم الاستعانة بها مؤخرا بحيث تقلل من حركة الكرة في نظر الحراس وتساعدهم على الاستجابة الأسرع للكرة وبالتالي زيادة الكفاءة وسرعة رد الفعل، وبيراميدز أول فريق مصري قرر إدخال تلك التقنية في تدريباته.