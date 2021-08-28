شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يدخل الجنسية الموزمبيقية قائمة أجانب الأهلى من أفريقيا.. 20 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى التعاقد مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة، لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل. وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إتمام التعاقد مع ميكيسونى وأنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب سوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأدخل لويس ميكيسونى الجنسية الموزمبيقية لقائمة محترفى الأهلى من دول أفريقيا، حيث تعاقد الأهلى مع لاعبين أفرقة من 19 دولة سابقة، وأصبحت موزمبيق الدولة رقم 20 التى يتعاقد منها الأهلى، حيث لم يسبق ولعب فى الأهلى أى لاعب يحمل الجنسية الموزمبيقية.

وتعاقد الأهلى مع لاعبين من 20 دولة أفريقية هي: "أنجولا، غانا، نيجيريا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، إثيوبيا، كوت ديفوار، السنغال، مالي، ليبيريا، سيراليون، بوركينا فاسو، الجابون، ليسوتو، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، وأخيرا موزمبيق".

ويعقد مسئولو النادى الأهلى جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الحالية لحسم عدة ملفات مهمة خاصة بفريق الكرة، فى مقدمتها حسم مصير الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما شهدت الأيام الماضية ترشيحات كثيرة لأسماء الراحلين عن القلعة الحمراء ومنهم النيجيرى جونيور أجاى والكونغولى والتر بواليا وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن وكريم نيدفيد، وهناك اتجاه كبير لإعارة أحد حُراس المرمى بالفريق سواء مصطفى شوبير أو على لطفي.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو القلعة الحمراء مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادى تسويق اللاعبين الذين أوصى الجهاز الفنى برحيلهم عن النادى بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن هناك الكثير من اللاعبين الراحلين لديهم عروض من أندية محلية وخارجية ويرغب الأهلى فى تسويقهم من أجل تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعهم.