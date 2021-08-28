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إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام المحلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة فى الجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

 

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق 

 

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود صابر 

 

خط الهجوم: إبراهيم عادل 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - رمضان صبحي - طارق طه - أحمد حمودي - محمد فاروق - محمود عبد القادر -  محمود وادي.

 

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

 

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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