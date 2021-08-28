شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة فى الجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - رمضان صبحي - طارق طه - أحمد حمودي - محمد فاروق - محمود عبد القادر - محمود وادي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.