شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يكافئ كل لاعب بـ120 ألف جنيه طبقاً للائحة بعد التتويج بالدورى، الرباعة البارالمبية فاطمة عمر تحصد فضية أولمبياد طوكيو.

الرباعة البارالمبية فاطمة عمر تحصد فضية أولمبياد طوكيو

حصدت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، لتحقق فاطمة عمر الميدالية السادسة لها فى مشوارها الأولمبي على مدار التاريخ.

الزمالك يكافئ كل لاعب بـ120 ألف جنيه طبقاً للائحة بعد التتويج بالدورى

تقتضى لائحة الزمالك الحالية بحصول كل لاعب بالفريق على 120 ألف جنيه مكافأة التتويج ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفارس الأبيض اللقب بفارق 4 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، بعدما خاض فريق الزمالك 34 مباراة وحقق الفريق الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 61 هدفا واستقبلت شباكه 21. تن تن

سموحة يشكو اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية بسبب استبعاده من الكونفدرالية

أرسل نادى سموحة شكوى رسمية ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، بسبب استبعاد الفريق السكندرى من المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الجديدة، وفى المقابل ترشيح ناديى المصرى وبيراميدز.

حقق منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 عاما إنجازا كبيرا بالفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 21-16 في ربع النهائي، ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة فى تاريخه بالبطولة المقامة في المجر.

اتحاد الكرة يجدد الثقة فى وجيه أحمد رئيساً للجنة الحكام

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على تجديد الثقة فى لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، للاستمرار فى الموسم الكروى الجديد. ويعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تشكيل اللجان استعدادا للموسم الكروى الجديد، على أن يتم تجديد الثقة فى لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد.