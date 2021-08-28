شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات الأثقال: إيقاف النشاط أثر على مستوى اللاعبات واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شعبان يحيى، المدير الفني لفريق السيدات فى رفع الأثقال، أن اللاعبين واللاعبات واجهوا ظروفا صعبة جدا قبل المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وقال شعبان يحيى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الحمد لله نجحنا في التأهل من خلال الـ5 أشهر التأهيلية بـ8 بنات و7 أولاد بعد مجهود كبير جدا وصعوبات قابلتنا، أبرزها إيقاف نشاط اتحاد رفع الأثقال الذى تسبب فى إيقاف التمارين، وعندما استأنفنا النشاط مرة أخرى بدأنا مع اللاعبين من الصفر".

وأضاف شعبان يحيى، "من الصعوبات أيضا إصابة بعض اللاعبات واللاعبين وبعض أفراد الجهاز الفنى بفيروس كورونا، لكن ربنا كرمنا وشريف عثمان حقق فضية بعد مران شهر واحد بسبب الإصابة".

وتستكمل غدا الأحد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 منافساتها على صعيد رياضات رفع الأثقال والسباحة والطائرة وكرة الهدف.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.