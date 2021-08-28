شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد بعد تتويج الزمالك بالدوري: "بطولة استثنائية ونعد بالمزيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق حامد، نجم وسط نادى الزمالك، على فوز النادي بالدوري المصري، ونشر حامد صور وهو يحمل درع الدوري معلقا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، "كل ما يدور فى ذهنى فى كل وقت أنه من الطبيعى أن تكون جميع البطولات فى كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطوله الدورى هذا العام استثنائية لما دار من صعوبات الجميع يعلمها".



طارق حامد

وأضاف "اعتدت أن أعطى الأمور حجمها الطبيعى ولكن، لم تكن المهمة سهلة، قدمنا كل شىء من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافى من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد جمهور الزمالك الوفى الذى يستحق أكثر من هذا".



طارق حامد يحمل درع الدوري (1)



طارق حامد يحمل درع الدوري (2)



طارق حامد يحمل درع الدوري (3)



طارق حامد يحمل درع الدوري (4)

وأنهي طارق حامد حديثه بـ " شكراً جمهور الزمالك العظيم، شكراً لكل من ساهم فى تحقيق هذه البطوله، شكرً لزملائى رجاله نادى الزمالك، نعد بالمزيد".

وكان قد وجه طارق حامد، نجم وسط نادى الزمالك، رسالة شكر إلى كل من ساهم في حصد الفريق الأبيض للقب بطولة الدورى العام، وقال طارق حامد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": لا توجد لحظة يمكن أن تجعلك سعيداً مثل أن تحقق هدفك رغم كل الظروف التى مررنا بها، حققنا بطولة مهمة وأشكر الجهاز الفنى واللاعبين وكل من ساهم في هذا الحدث.

أضاف: أشكر فرجانى ساسى من الناس المهمة التى شاركت بصفة أساسية في الدور، وأشكر باتشيكو لأنه ساهم بجزء كبير.

واصل: لا توجد مباراة في الدورى سهلة، ومقتنعين تماما أنك يجب أن تفوز بكل مبارياتك لتحقق اللقب، دائماً نتحدث مع بعضنا البعض ومعسكر الإسكندرية كان السبب الرئيسى لحصولنا على البطولة.

أكمل: مازال هناك الكثير من العمل والأفضل لم يأتى بعد وليست نهاية المطاف أن نحصد بطولة، لدينا لاعبين كبار يتأقلموا مع أى مدرب، أشكر جماهير الزمالك الوفية وأنا بدونهم ولا حاجة وهم سندى في الحياة.

وسلم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة درع الدورى لحسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، وقام الأخير بتسليم الدرع للاعبين، فى غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا عن المشهد، واحتفل اللاعبون بالدرع رقم 13 فى تاريخ.