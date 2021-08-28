شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك، عبر بريده الإلكترونى، تهنئة من الهلال السعودى بالتتويج بلقب الدورى العام المصرى لهذا الموسم، بعدما حقق الفارس الأبيض اللقب بفارق 4 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، بعدما خاض فريق الزمالك 34 مباراة وحقق الفريق الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 61 هدفا واستقبلت شباكه 21 وتعادل الفريق الأبيض مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، بالأمس، على ستاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

واحتفل الزمالك بالأمس باستلام درع الدورى فى ملعب بتروسبورت، وتغيب المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، عن احتفالية الفريق الأبيض بتسلم درع الدورى، وغادر بن شرقى، القاهرة لقضاء إجازته خارج مصر، وإجمالاً شارك بن شرقى مع الزمالك فى 30 مباراة بالدورى الممتاز، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 7 أهداف وحصل على 5 إنذارات فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا صنع خلالهم هدفين، وحصل على إنذار، ومباراتين فى كأس مصر، وأحرز خلالهم هدفين.

وإجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 77 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 30 هدفًا وصنع 19 هدفًا أخر وتوج بأربعة بطولات، وهم: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر والسوبر الإفريقى.