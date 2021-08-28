شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلى بعد انتهاء وضياع بطولة الدوري الممتاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء منافسات الأهلي فى بطولة الدوري المصري أمس، الجمعة، بمباراة أسوان، يتساءل الكثيرون فى القلعة الحمراء عن مستقبل النادى وماذا سيحدث الفترة المقبلة بعد ضياع لقب الدوري.

فى التقرير التالى، نرصد ما يفكر فيه الأهلي عقب خوض آخر مباراة في بطولة الدوري أمس، الجمعة، أمام أسوان التى فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف وإلى التفاصيل:

س: ماذا يحدث في الأهلي حالياً بعد انتهاء وضياع بطولة الدوري؟

ج: هناك جلسات مكثفة ستبدأ الأيام الحالية من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة.

س: وماذا عن تدريبات فريق الكرة؟

ج: بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 7 أيام بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم 5 سبتمبر المقبل.

س: ما هي الصفقات التي أبرمها الأهلي حتى الآن؟

ج: الأهلي أعلن حتى الآن عن 4 صفقات رسمية وهم، الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني لمدة 4 مواسم وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة لمدة 5 مواسم.

س: ماذا عن ملف الراحلين؟

ج: يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الحالية من أجل حسم عدة ملفات مهمة، خاصة بفريق الكرة، فى مقدمتها حسم مصير الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما شهدت الأيام الماضية ترشيحات كثيرة لأسماء الراحلين عن القلعة الحمراء ومنهم النيجيري جونيور أجاي والكونغولي والتر بواليا وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن وكريم نيدفيد، وهناك اتجاه كبير لإعارة أحد حُراس المرمى بالفريق سواء مصطفى شوبير أو على لطفي.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو القلعة الحمراء مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادي تسويق اللاعبين الذين أوصى الجهاز الفني برحيلهم عن النادى بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن هناك الكثير من اللاعبين الراحلين لديهم عروض من أندية محلية وخارجية ويرغب الأهلي في تسويقهم من أجل تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعهم.