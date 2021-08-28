شكرا لقرائتكم خبر عن شريف والشحات ومعلول الفائزون الثلاثة فى الأهلى رغم ضياع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق الثلاثى "محمد شريف وحسين الشحات وعلى معلول" نجوم الأهلى أن يكون كل منهما النقطة المضيئة للمارد الأحمر هذا الموسم، رغم ضياع بطولة الدوري، بعد سيطرة دامت خمس سنوات، لصالح الزمالك الذى توج بطلا للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.

محمد شريف.. "هداف الإيجيبشن ليج"

ونجح محمد شريف مهاجم الأهلى فى حسم لقب هداف الدوري الممتاز هذا الموسم رسمياً لصالحه بعد نجاحه فى تسجيل 21 هدفاً بفارق 5 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة ويتبقي لمصطفي مباراة مع سموحة اليوم أمام مصر المقاصة.

ونجح محمد شريف فى إعادة لقب الهداف إلى الأهلى بعد غياب 3 سنوات منذ تتويج المغربى وليد أزارو باللقب موسم 2017/ 2018 برصيد 18 هدفا.

ونجح محمد شريف فى تخطى رقم طه إسماعيل نجم الفريق الأحمر السابق لينفرد بالوصافة فى قائمة هدافو الأهلى التاريخين بفارق هدفين عن محمود الخطيب المتصدر برصيد 23 هدفاً

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 28 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 48 مباراة، من بينها 31 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 28 هدفا، بواقع 20 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

أصبح التونسى على معلول الظهير الايسر للمارد الاحمر أكثر لاعب صنع أهدافاً للأهلى فى موسم واحد بالدورى برصيد 12 تمريرة سحرية، متخطياً رقم عبد الله السعيد صانع ألعاب المارد الأحمر السابق وبيراميدز الحالى الذى صنع 11 هدفاً للأهلى موسم 2017-2018 . وحسم معلول لقب مستر اسيست في الدورى المصرى لصالحه بعد منافسة شرسة مع محمد مجدى أفشة وحسين الشحات على لقب مستر أسيست فى الدوري المصرى هذا الموسم، حيث صنع معلول 12 هدفاً يليه حسين الشحات صنع 10 أهداف يليه عمرو الحلوانى لاعب اسوان برصيد 10 تمريرات يليه محمد مجدى أفشة وصنع 8 أهداف. وفى 25 يوليو 2016 بدأت رحلة على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير فى فصولها الجميلة. الأهلي يسعى لتمديد تعاقد على معلول والذى ينتهى في صيف 2022 وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه حالياً مع الفريق، بعدما أصبح من أهم الأسلحة الحمراء التى يعول عليها الأهلى كثيرا. إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية. فيما شارك على معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة باجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا. واجمالا شارك معلول فى 347 مباراة مع الأهلي والصفاقسى طوال رحلته مع الساحرة المستديرة باجمالى 30208 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 64 هدفا وصنع 91 وتلقى 43 إنذارا وكارت أحمر وحيد. حسين الشحات.. "الأكثر تأثيرا" حسين الشحات.. "الأكثر تأثيرا" "سبحان مغير الأحوال ومبدلها من حال إلى حال".. هكذا لسان حال جماهير الأهلى فى تعليقها على أداء حسين الشحات نجم الفريق، الذى تعرض للعديد من الانتقادات فى الفترة الأخيرة بعد هبوط مستواه مع المارد الأحمر، وصبت الجماهير غضبها عليه بعد إهداره العديد من الفرص السهلة، إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استطاع إعادة الثقة للشحات وهو ما ظهر الفترة الأخيرة بعدما ترك اللاعب بصمة جيدة بعدما سجل تسعة أهداف وصنع عشرة أهداف اخري.

على معلول.. "مستر أسيست الإيجيبشن ليج"