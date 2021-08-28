شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات متتالية تنصب فاطمة عمر أعظم رياضية فى تاريخ رفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر فى إضافة الميدالية السادسة عبر تاريخ مشوارها فى دورات الألعاب البارالمبية بحصد فضية طوكيو 2020 فى وزن 67 كجم.

فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، هى المرأة الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 6 ميداليات أولمبية على التوالي، فى إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

ميداليات فاطمة عمر مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين على التوالى.

وتوجت فاطمة عمر بالميداليات الذهبية في الدورات الأولمبية في سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وواحدة فضية في البرازيل بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

كما وضع الاتحاد الدولى لرفع الاثقال اللاعبة فاطمة عمر بطلة منتخب الاثقال البارالمبى فى مقدمة أعظم رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارالمبى الدولى بعد تتويجها بـ 5 ميداليات بارالمبية من 5 مشاركات أولمبية.