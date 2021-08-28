شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أحمد عيد يعيد محمد سامى لتشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على الدفع بالمدافع محمد سامى فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض لقاء اليوم أمام بيراميدز فى ختام مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتأتى مشاركة محمد سامى فى المباراة عقب غياب أحمد عيد مدافع الفريق بسبب الإيقاف والحصول على ثلاثة إنذرات.

ويلاقى فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاصة بخماسية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين بهدفين مقابل هدف من المقاولون العرب في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 41.