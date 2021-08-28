الأهلي يعلن أول الأجانب الراحلين بعد التعاقد مع تاو وميكيسون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي رحيل الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق على سبيل الإعارة لمدة عام إلي نادي مالاتيا سبور التركي.

وتعاقد الأهلي مه الموزمبيقي لويس ميكيسون والجنوب أفريقي بيرسي تاو ليصبح مجبراً على التخلي عن ثنائي أجنبي.

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي إن إجراءات انتقال بواليا لمالاتيا سبور تمت لمدة موسم واحد مقابل 300 ألف دولار للأهلي بخلاف عقد اللاعب مع ناديه.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن تأخر سفر اللاعب جاء بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول تركيا

وأنهى " خلال 24 ساعة سوف ينتهي الأمر ويغادر لتركيا ويخضع للكشف الطبي في ناديه الجديد".

ويضم الأهلي بين صفوفه المغربي بدر بانون والتونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايي الذي أقترب من الرحيل.

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