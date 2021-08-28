مسحة طبية للمنتخب الوطني قبل انطلاق معسكره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

أعلن اتحاد الكرة، خضوع المنتخب الوطني، اليوم السبت، إلى مسحة طبية داخل فندق إقامتهم قبل انطلاق معسكرهم المغلق.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهتي منتخبي أنجولا والجابون يومي ١ و٥ سبتمبر المقبل، في مستهل مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

ومن المقر أن يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأول بمعسكره الجاري مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن تحضيراته قبل استكمال انضمام باقي عناصر المنتخب.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب، قد أعلن قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، للاطلاع عليها.. اضغط هنا