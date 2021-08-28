بعد إنجاز طوكيو.. فاطمة عمر: "أتمنى كوبري باسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تمنت الأسطورة فاطمة عمر لاعبة مصر في رفع الأثقال من "ذوي الهمم" أن يتم وضع اسمها على أحد المرافق في مصر تكريماً لها.

ونالت فاطمة عمر الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتُعد فاطمة عمر أسطورة مصرية وعربية وعالمية، بعدما نجحت في الحصول على الميدالية البارالمبية السادسة على التوالي منذ أول مشاركة في سيدني 2000 وعلى مدار 21 عاماً بواقع 4 ميداليات ذهب بشكل متتالي، ثم ميداليتين فضيتين.

وقالت فاطمة عمر عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" "كان نفسي من أول ما بدأت رياضة أعمل تاريخ واسم لمصر ميتحطمش أبداً واسم مصر يفضل في المقدمة".

وتابعت "أول مصرية عربية في التاريخ تتصدر الأرقام العالمية، الحمد لله، أنا في الاتحاد الدولي رقم 1 من خلال انجازاتي البارالمبية".

وأضافت "بالتأكيد لدي حياة شخصية، لكن لدي هدف منذ أول يوم لي في الرياضة بتحقيق رقم قياسي لا يحطمه أحد".

واستمرت "كنت أمر بظروف سيئة قبل تلك الدورة وإصابات كثيرة، لكن الحمد لله إني قدرت أكون منافسة على الميداليات".

وصرحت "كنت ألعب على الميدالية البرونزية لكن الحمد لله نجحت في الصمود مع الجهاز الفني والحصول على الميدالية الفضية".

واختتمت "أتمنى يتعمل كوبري باسمي".