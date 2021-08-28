كرة سلة.. مصر تخسر أمام غينيا في بطولة إفريقيا لكرة السلة وتنتظر هدية تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تعرض منتخب مصر لكرة السلة لهزيمة مفاجئة أمام منتخب غينيا في إطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية ببطولة افريقيا لكرة السلة ( أفرو باسكت ) المقامة حاليا في رواندا في الفترة من 14 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر.

وسقط منتخب مصر أمام غينيا بنتيجة 78-86 في المباراة التي أقيمت بينها ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقدمت غينيا في الفترة الأولى بنتيجة 28-15، وشهدت الفترة الثانية تعادل المنتخبين بنتيجة 20-20، لينهي المنتخب الغيني الشوط الأول بنتيجة 48-35.

وواصل منتخب مصر عودته للمباراة وبالرغم تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 21-17، لكن النتيجة الإجمالية كانت لصالح المنتخب الغيني 65-56.

وبالرغم من محاولات منتخب مصر للعودة للمباراة خلال الفترة الرابعة إلى خمس نقاط عند النتيجة 83-78، لكن لاعبي غينيا نجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بفارق 8 نقاط.

وبهذه النتيجة تراجع منتخب مصر إلى المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز واحد على منتخب أفريقيا الوسطى وخسارتين متتاليتين أمام تونس ومنتخب غينيا.

وينتظر منتخب مصر هدية تونس من أجل التأهل إلى دور الـ16، حيث سيلتقي المنتخب التونسي مع أفريقيا الوسطي في ختام مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة، في تمام التاسعة مساء اليوم.

وفي حالة فوز تونس يصبح رصيدها 6 نقاط، بينما سيصبح رصيد منتخب أفريقيا الوسطي 4 نقاط، وبذلك يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16.

بينما في حالة هزيمة تونس يصبح رصيدها 5 نقاط، ويصبح رصيد منتخب افريقيا الوسطي 5، وبالتالي يتراجع منتخب مصر إلى المركز الرابع ويودع البطولة من مرحلة المجموعات.

والموقف الحالي للمجموعة كالتالي: تونس في الصدارة برصيد 4 نقاط لها مباراة مع افريقيا الوسطي، غينيا ثانيا برصيد 4 نقاط، مصر ثالثا 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة، وأفريقيا الوسطى في المركز الرابع برصيد 3 نقاط ولها مباراة مع تونس.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى دور الثمانية، بينما يلعب صاحبي المركز الثاني والثالث في دور الـ16، حيث يلتقي ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، بينما يلتقي ثالث المجموعة الثانية مع ثاني الأولى.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات رواندا والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وأنجولا.