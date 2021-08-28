مصدر لمصراوي: الاتحاد يرغب في ضم "روقا".. وجمعة يريد الاستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن مسؤولي نادي الاتحاد قد تواصلوا معهم لضم اللاعب محمد أشرف "روقا" خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاتحاد السكندري يسعى خلال الفترة الحالية؛ للوصول لاتفاق مع إدارة الزمالك.

وفي سياق متصل، نفى مصدر مُقرب من لاعب الزمالك، عبدالله جمعة، ما يتردد عن رغبته في الرحيل بعد وصول عدة عروض له.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن عبدالله جمعة يرغب في الاستمرار في صفوف نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.