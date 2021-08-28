بمشاركة النني .. مانشستر سيتي يسحق أرسنال بخماسية مع الرأفة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سحق مانشسر سيتي ضيفه أرسنال بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب الاتحاد في الأسبوع الثالث من الدوري الأنجليزي.

وشارك محمد النني نجم أرسنال في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض لهدفين.

وسجل أهداف المباراة ايلكاي جوندوجان في الدقيقة 7 ثم فيران توريس في الدقيقة 11 و84 وجابرييل خيسوس في الدقيقة 43 و رودريجو هرنانديز في الدقيقة 53.

ضغط مانشستر سيتي منذ بداية المباراة واستطاع تسجيل هدفين متتالين في الربع ساعة الأول عن طريق ايلكاي جوندوجان في الدقيقة 7 ثم فيران توريس في الدقيقة 11.

وحاول أرسنال تقليص الفارق وكاد أن يسجل الهدف الأول بعد خطأ من أيدرسون حارس السيتي الذي فشل في تمرير الكرة لتمر في النهائة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 35 تلقي أرسنال ضربة قوية بعد أن تلقى لاعبه جرانيت تشاكا الكارت الأحمر ليستغل البرازيلي خيسوس النقص العددي في الجنرز ويسجل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين .

وشارك محمد النني بدلاً من ساكا في الشوط الثاني ولكن ضغط السيتي ليستطيع رودريجو تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 84 سجل فيران توريس الهدف الثاني له والخامس للسيتي بعد سيطرة شبه تامة للسيزن وإهدار العديد من الفرص.