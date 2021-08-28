«برضه هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى».. جملة تسببت في اشتعال الأزمة.. صحيفة تكشف تفاصيل مشادة شيكابالا ومجاهد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل المشادة التي وقعت بين قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، أحمد مجاهد.

وأمس الجمعة، شهد ستاد بتروسبورت مشادة بين شيكابالا ومجاهد، تسببت في إلغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدوري المصري الممتاز، والاكتفاء بحصول رئيس نادى الزمالك على الدرع وتسليمه للاعبين فقط.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها قوله إن "شيكا" توجه إلى إحدى البوابات المؤدية للملعب من أجل إدخال لاعبى الزمالك المستبعدين من اللقاء، والذين كانوا يجلسون فى المقصورة، مثل أحمد عيد وسيف فاروق جعفر وعبد الله جمعة، بجانب بعض زوجات اللاعبين مثل زوجة المغربى حميد أحداد.

وأضاف المصدر أن قائد الزمالك فوجئ برفض الأمن السماح لهم بالدخول إلى أرض الملعب لحضور مراسم تسليم الدرع بناءً على تعليمات من أحمد مجاهد.

وتابع أن شيكابالا تحدث مع مجاهد وطالبه بالسماح للاعبين وزوجاتهم بحضور مراسم التسليم، لكن الأخير رفض قائلاً: "أنت مالك وإيه اللى جابك هنا أصلا ارجع مكانك".

وأضاف المصدر أن شيكابالا رد على مجاهد قائلاً: "يعني إيه أنا مالي أنا كابتن الفريق، واللاعبين لازم يحضروا المراسم"، ليكرر مجاهد الرفض قائلاً: "مفيش حد هيحضر المراسم"، وهو الامر الذي جعل شيكابالا ينفعل ليرد عليه قائلاً: "أنت عايز تبوظ فرحتنا بالدوري، برده هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى".

وأشار المصدر إلى أن الأمر كان أن يتطور لولا تدخل بعض موظفي اتحاد الكرة والأمن لإبعاد أحمد مجاهد قبل أن يغادر شيكابالا الملعب متوجهاً لغرفة خلع الملابس رافضا استلام الدرع.