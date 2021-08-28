شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل انطلاق معسكر مباراتى أنجولا والجابون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لمسحة طبية داخل فندق الإقامة للاطمئنان على حالة اللاعبين وعدم إصابتهم بفيروس كورونا فى أول تجمع لبداية المعسكر المغلق، قبل مباراتي الجونة والجابون، وفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة على تويتر.



حساب المنتخب

ويدخل المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



لاعبى المنتخب



لاعبى المنتخب بعد اخذ المسحة



المنتخب

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبد الله السعيد ومحمد مجدي «قفشة» ومحمد صلاح ومحمد النني.