شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: ربنا عوض إخفاقى فى ريو دى جانيرو بميدالية طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرباع البارالمبى محمد صبحى، الفائز بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بوزن 80 كجم، أن ربنا عوض إخفاقه فى دورة ريو دى جانيرو بهذه الميدالية الأولى فى البارالمبية.

وقال محمد صبحى، "الحمد لله على الميدالية فى رابع مشاركة لى فى البارالمبية، وأول حد أشكره والدى ووالدتى وزوجتى على الوقوف بجوارى، وربنا عوض إخفاقى في ريو دى جانيرو بتحقيق ميدالية فى طوكيو، وإن شاء الله سيظل علم مصر مرفوعا دائما على منصات التتويج".

وأضاف محمد صبحى، "أطالب المسئولين بزيادة الاهتمام برفع الأثقال لأننا متفوقون جدا فيه ونحقق فيه ميداليات ولازم نستغل ده وكمان نهتم بباقى الألعاب أيضا لمواصلة تحقيق الإنجازات".

وعن توقع لتحقيق الميدالية، قال صبحى، "الحمد الله اجتهدت خلال الـ5 سنوات الماضية بسبب تأجيل بطولة طوكيو بسبب الكورونا، وربنا مش بيضيع تعب حد".